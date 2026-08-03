Leipzig se sépare d'un historique
Faire du vieux avec du vieux. Titulaire depuis plus de dix saisons dans la cage du RB Leipzig, Péter Gulácsi s’en va découvrir de nouveaux horizons. Ce lundi, l’arrivée du gardien hongrois à Villarreal pour deux ans a été officialisée , et sonne donc la fin d’une belle aventure allemande pour celui qui aura porté le maillot du Rasenballsport pendant 362 rencontres.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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