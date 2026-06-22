Leipzig mise sur un entraîneur argentin
Personne ne voulait du poste ou quoi ? Lepizig tient son nouvel entraîneur. Après le départ de Ole Werner, le club allemand a misé sur un ancien défenseur bien connu du foot européen et de la Bundesliga : Martín Demichelis . L’argentin et ancien taulier du Bayern Munich, qui s’est engagé avec le RBL pour deux saisons, restait sur une expérience très moyenne sur le banc de Majorque.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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