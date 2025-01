information fournie par So Foot • 22/01/2025 à 21:03

Leipzig gagne son premier match de C1 de la saison face au Sporting

RB Leipzig 2-1 Sporting

Buts : Šeško (19 e ) et Poulsen (78 e ) pour les Allemands // Gyökeres (75 e ) pour les Portugais.

Les deux clubs s’affrontaient pour la première fois de leur vie, et c’était assez plaisant : deux équipes du même niveau, des courses, et une victoire de Leipzig (2-1). Elle sauve l’honneur des Allemands, déjà éliminés de la Ligue des champions, et complique la qualification du Sporting. Provisoirement 18 es , les Portugais perdent pour la troisième fois d’affilée en C1, ce qui fait les affaires du PSG. Ils joueront leur avenir européen contre Bologne.…

UL pour SOFOOT.com