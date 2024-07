Législatives : Gilles Le Gendre, macroniste de la première heure, dénonce une "manoeuvre" de la majorité et se désiste pour la candidate PS

L'ancien président du groupe LREM à l'Assemblée nationale dénonce une "manoeuvre" au profit de "ralliés de circonstance" issus du camp Dati.

Gilles Le Gendre, le 19 février 2020, à l'Assemblée nationale ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le député sortant Gilles Le Gendre (Renaissance) a annoncé mardi 2 juillet le retrait de sa candidature dans la 2e circonscription de Paris, précisant qu'il votera pour la socialiste Marine Rosset, opposée au candidat investi par la majorité, Jean Laussucq, un proche de Rachida Dati.

M. Le Gendre, qui avait fait le choix de maintenir sa candidature malgré l'absence de soutien de son parti, rappelle être arrivé en troisième position dimanche au premier tour des législatives anticipées, dans cette circonscription couvrant les Ve et une partie des VIe et VIIe arrondissements. Il a obtenu 19,62% des voix, derrière Jean Laussucq (23,62%) et Marine Rosset (33,40%). "La manœuvre a donc réussi, consistant à préférer à un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron des ralliés de circonstance, procureurs résolus de son action depuis 2017. J'en tire la conséquence en retirant ma candidature", affirme-t-il dans un communiqué.

"Trahison"

Hors de question pour l'ancien journaliste d'apporter son soutien à M. Laussucq, adjoint de la maire du VIIe avec qui il entretient de longue date de mauvaises relations.

"Le candidat de Mme Dati doit assumer le discrédit de la figure politique dont il est la créature et dont la nomination récente au gouvernement a représenté une trahison des idéaux d'éthique politique et des promesses de renouvellement des pratiques politiques portés par Emmanuel Macron en 2017", écrit M. Le Gendre. "Dimanche, je mettrai dans l'urne un bulletin de la candidate socialiste Marine Rosset", une personne dont "je connais l'attachement aux valeurs démocratiques, républicaines et universalistes", a précisé M. Le Gendre, qui l'avait battue au second tour pour sa réélection en 2022.

M. Le Gendre a reçu pendant la campagne du premier tour le soutien de plusieurs figures de la macronie, telles Richard Ferrand, Agnès Buzyn, et la présidente sortante de la majorité Yaël Braun-Pivet.