Le successeur de Jack Lang à l'Institut du monde arabe désigné en début de semaine prochaine

La façade de l'Institut du monde arabe, une construction coréalisée par le cabinet Architecturestudio et Jean Nouvel, le 3 janvier 2024, à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Un conseil d'administration de l'Institut du monde arabe doit se réunir en début de semaine prochaine pour désigner un successeur à Jack Lang, démissionnaire après l'ouverture d'une enquête sur ses liens avec Jeffrey Epstein, a appris mardi l'AFP de sources concordantes.

"Le conseil d'administration se tiendra en principe lundi prochain, qui permettra de désigner le successeur du président sortant qui a présenté sa démission", a déclaré le chef de la diplomatie Jean-Noël Barrot, en marge d'une visite dans la commune de Betschdorf (Bas-Rhin).

D'autres sources informées du dossier ont indiqué que cette réunion pourrait avoir lieu mardi.

Lors de ce vote, les membres du conseil d'administration désigneront soit un successeur jusqu'à fin décembre avant de prolonger son mandat pour trois ans, soit un successeur intérimaire jusqu'à la fin de l'année avant la nomination d'un autre candidat, selon ces sources.

La nomination du président de cette prestigieuse institution est faite par le président de la République, mais doit être entérinée par un vote du conseil d'administration.

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à Beyrouth, au LIban, le 6 février 2026 ( AFP / ANWAR AMRO )

Le conseil d'administration de l'IMA, fondation privée créée en 1980 issue d'un accord international entre la France et 22 pays arabes, est composé de sept membres français et sept membres arabes, selon un rapport de la Cour des comptes.

Côté français, il s'agit de deux hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et deux adjoints ainsi que d'un député, un sénateur et un président d'un grand mécène. Côté arabe, les membres sont des ambassadeurs ou adjoints ou ès qualité en poste à Paris, dont la durée du mandat est mouvante puisqu'elle dépend de leur présence en France.

Les noms de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ainsi que des ex-ministres de la Culture Rima Abdul Malak et Audrey Azoulay -qui a quitté la direction générale de l'Unesco en novembre- circulent comme potentiels successeurs.

Pour autant, l'entourage de Jean-Yves le Drian, qui était intéressé par la présidence de l'IMA avant que Jack Lang ne soit prolongé dans ses fonctions, a semblé écarter mardi cette potentielle candidature, indiquant à l'AFP que l'actuel envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour le Liban "est bien dans ce qu'il fait et est utile au pays".

Jack Lang, ex-ministre socialiste de 86 ans, a été contraint de quitter la présidence de l'IMA qu'il occupait depuis 2013 à la suite de la publication fin janvier de millions de nouveaux documents liés à l'homme d'affaires et criminel sexuel Jeffrey Epstein. Parmi les messages échangés par le financier américain, son nom ressort 673 fois et fait apparaître des intérêts économiques communs.

Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire contre lui et sa fille Caroline Lang pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée".

Après avoir dans un premier temps exclu de quitter son poste, Jack Lang a finalement "proposé" sa démission samedi du prestigieux institut, instrument des relations de la France avec le monde arabe.

Ex-figure du Parti socialiste français, l'ancien ministre de la Culture est notamment célèbre pour avoir lancé dans les années 80 le concept de la Fête de la musique repris par plusieurs pays.