Législatives 2024 : Lucie Castets appelle "les gens à se mobiliser" après avoir été écartée de Matignon par Emmanuel Macron

"La démocratie ne signifie rien aux yeux du Président", a tranché la candidate désignée par le NFP pour le poste de Premier ministre.

Lucie Castets à Montpellier, le 23 août 2024. ( AFP / PASCAL GUYOT )

La candidate à Matignon du Nouveau Front populaire (NFP), Lucie Castets, a appelé mardi 27 août "les gens à se mobiliser", chacun à leur manière, pour protester contre la décision d' Emmanuel Macron de ne pas nommer un Premier ministre issu de la coalition de gauche , au nom de la "stabilité institutionnelle".

"La démocratie ne signifie rien aux yeux du Président" , a-t-elle dénoncé sur France Inter . C’est "un déni de démocratie (...) Je trouve ça extrêmement dangereux", a insisté celle qui dit éprouver "de la colère". "On dit aux Français, vous vous êtes déplacés, mais ça ne vaut rien, vous avez mal voté", a encore déclaré la haute-fonctionnaire.

"Il est fondamental que les gens se mobilisent aujourd'hui, a-t-elle expliqué. J'appelle les gens à se mobiliser, chacun de la manière dont il le souhaite : il y a des mobilisation dans la vie associative, dans les collectifs. Moi, je continuerais à titre personnel de me mobiliser pour incarner l'union de la gauche."

"Les institutions ne peuvent pas fonctionner comme ça"

À l'issue d'une première vague d'entretiens organisés vendredi et lundi à l'Élysée avec les chefs de parti, le chef de l'État n'est toujours pas en mesure de désigner un Premier ministre. Malgré la pression du NFP, qui a le plus grand nombre de députés mais reste loin de la majorité absolue, il a refusé d'installer à Matignon Lucie Castets, la haute-fonctionnaire choisie par l'alliance de gauche. "Un gouvernement sur la base du seul programme et des seuls partis" qui la composent "serait immédiatement censuré par l'ensemble des autres groupes représentés à l'Assemblée nationale", et "la stabilité institutionnelle de notre pays impose donc de ne pas retenir cette option", a déclaré l'Élysée dans un communiqué.

"On est face à un président de la République qui veut à la fois être président de la République, Premier ministre et chef de parti, a déploré Lucie Castets. Les institutions ne peuvent pas fonctionner comme ça (...), ce n'est pas respectueux des Français, ni de la démocratie."

"Le rôle du président de la République serait aujourd'hui de nommer un Premier ministre qui est issu du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, et ensuite ce groupe d'aller chercher des accords avec des autres groupes", affirme la haute-fonctionnaire. "C'est ça le fonctionnement de la démocratie. Le Président ne peut pas composer le gouvernement de ses rêves."