Législatives 2024 : les patrons de l'U2P estiment que le RN et le front populaire présente la "même dangerosité"

Michel Picon à Paris, le 21 novembre 2022. ( AFP / BERTRAND GUAY )

RN et front populaire, même combat : le syndicat patronal U2P, qui représente les entreprises de proximité, a mis mercredi 12 juin "sur le même pied de dangerosité" économique le RN et la coalition de gauche naissante.

Concernant le Rassemblement national (RN), qui a réuni 31,37% des voix lors des élections européennes, "tout le monde, bien évidemment et à juste titre, s'inquiète de leur arrivée aux affaires mais il y a aussi le 'front populaire', il a un programme et des déclarations qui sont plus mortifères pour les entreprises et les petites entreprises, je les mets sur le même pied de dangerosité ", a déclaré son président Michel Picon sur RMC .

Lundi, le Parti socialiste, le Parti communiste, les Écologistes et La France insoumise ont indiqué vouloir "soutenir des candidatures uniques dès le premier tour" des élections législatives anticipées du 30 juin.

Les "irréductibles" du front populaire

"Je pense qu'il ne faut pas être un grand politicien pour voir le spectacle de désolation qui a été offert à l'Assemblée nationale, ces déclarations à l'emporte-pièce sur les niveaux de rémunération et bien d'autres mesures. Il y a un certain nombre d'irréductibles au 'front populaire' qui font peur aux entreprises ", a ajouté le président de l'U2P.

Suite à l'appel aux chefs d'entreprises et au patronat à "se mouiller" contre le programme économique du RN lancé mardi par le ministre de l'Economie, Michel Picon a estimé que "les incantations ou les déclarations comme nous demande de les faire Bruno Le Maire, ça ne marche pas , c'est contre-productif. Il faut expliquer les choses [...] point par point".

Selon lui, "ce n'est pas parce qu'on va hurler avec les loups, qu'on va aller tous les soirs mettre une bougie autour de la République que ça va expliquer aux gens la situation".

Il a également affirmé que les adhérents de l'U2P étaient "très inquiets" concernant certaines déclarations "de partis politiques (sur) le retour à la retraite à 60 ans, les charges et impôts qui ne vont cesser d'augmenter, la hausse des taux d'intérêt qui va devenir une dette insoutenable. Tout cela, les petites entreprises ont peur de devoir le payer".