Propositions économiques du RN et LFI : le Medef sort du bois

Listant plusieurs projets en matière de retraites, d'autoroutes, de salaires, de nucléaire ou encore de nationalisations, l'organisation patronale a pointé des propositions qui "se traduiront immanquablement par une nouvelle dégradation de nos finances publiques et par des hausses d’impôts pour les ménages et les entreprises".

Patrick Martin, président du Medef, le 18 janvier 2024, à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Quelles conséquences auront l'incertitude et le chaos politique sur la sphère économique après les législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet prochain.

Dans un communiqué, le Medef a indiqué mardi 11 juin qu'il soutiendra aux législatives "les projets favorables aux réformes économiques et à l'ambition européenne", dénonçant les propositions de "certains" susceptibles d'affaiblir économiquement la France ou d'entraîner de l'instabilité financière.

"Le résultat des élections législatives sera déterminant pour assurer un avenir économique dans lequel les entreprises pourront continuer à se développer et à créer de l’emploi", assure la première organisation patronale de France, représentant 200.000 entreprises de toutes tailles et rassemblant 10 millions de salariés. Le Medef entend ainsi soutenir "les projets favorables aux réformes économiques et à l’ambition européenne, dans le respect de la démocratie sociale".

Rappelant que deux millions d'emplois ont été créés depuis 2017 et que, selon le baromètre du cabinet EY, la France se classe depuis cinq ans au premier rang de l'attractivité en Europe pour les investissements étrangers, le Medef souligne que "ces résultats sont fragiles" et qu'il est "indispensable de poursuivre les réformes".

Il insiste particulièrement sur la réforme du marché du travail, la baisse des impôts de production et des charges sociales, l'encouragement à la R&D, et la réduction de la dette et des déficits publics.

L'Union européenne, un "atout considérable" pour les entreprises

"Certains, poursuit-il, en énumérant des projets du Rassemblement national ou de La France insoumise, proposent des mesures économiques contraires à ces objectifs", comme "le retour à la retraite à 60 ou 62 ans, l'indexation automatique des salaires sur l'inflation, la nationalisation des autoroutes, des banques et des industries dites stratégiques, ou la sortie du nucléaire et de l'énergie éolienne".

Ces mesures "se traduiront immanquablement par une nouvelle dégradation de nos finances publiques et par des hausses d’impôts pour les ménages et les entreprises", assure le Medef. "Nous ne pouvons prendre le risque de l’instabilité financière et de la défiance de nos partenaires économiques", insiste-t-il.

Le Medef observe aussi que, face à "une compétition internationale de plus en plus vive", l'Union européenne "est un atout considérable" pour les entreprises. Il dénonce à nouveau "certains" qui "s'opposaient à ce projet, à la liberté de circulation, à la mobilisation de capitaux européens, au principe même de l’échange libre avec nos partenaires commerciaux". "Cela serait contraire à l'intérêt économique de la France, estime-t-il.