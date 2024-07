Législatives 2024 : la CGT demande à Emmanuel Macron de "respecter le choix des urnes" et de faire appliquer le programme du Nouveau front populaire

Pour la CGT, "les exigences sociales doivent être entendues", qui dénonce la "complaisance" du patronat avec l'extrême-droite.

( AFP / VALENTINE CHAPUIS )

Emmanuel Macron doit "respecter le choix des urnes" et "appeler à la formation d'un nouveau gouvernement" autour du programme du Nouveau Front populaire, a tranché lundi 8 juillet la CGT au lendemain d'un scrutin qui a placé la gauche en tête sans majorité.

"Le président de la République a été sévèrement sanctionné. Il a été totalement irresponsable en tentant jusqu'au bout de mettre dos à dos l'extrême droite avec la gauche, contribuant ainsi à la légitimation du Rassemblement National et de son idéologie", fustige la CGT dans un communiqué.

La centrale syndicale "demande solennellement à Emmanuel Macron de respecter le choix des urnes et d' appeler à la formation d'un nouveau gouvernement autour du programme du Nouveau Front populaire qui est arrivé en tête", en regrettant "la progression continue du Rassemblement National, qui a obtenu un nombre de députés record".

Pour la CGT, "les exigences sociales doivent être entendues : le travail doit permette de vivre dignement et les services publics doivent être développés dans tous les territoires. Pas question que le patronat, qui a brillé par sa complaisance envers l'extrême droite , ait encore gain de cause".

La CFDT vigilante

"Le futur gouvernement devra faire avec la CFDT", prévient de son côté la première organisation syndicale, dans un communiqué distinct. "La CFDT est résolue à faire entendre la voix des travailleuses et des travailleurs dans la construction des politiques à venir. Plus que jamais, le rôle des partenaires sociaux et de la société civile organisée pour apaiser les relations, écouter et répondre aux attentes des citoyens et des citoyennes sera primordial", prévient l'organisation.

Le syndicat assure qu'il "continuera de prendre sa part, avec détermination, aux côtés de tous ceux qui souhaitent agir pour l'intérêt de tous et pas seulement de quelques-uns, en écoutant les salariés et les agents de la fonction publique, en les associant davantage aux décisions qui les concernent, en exigeant que la dignité et le respect qu’ils réclament soient enfin reconnus".

Les dirigeants de toutes les organisations syndicales se réunissent mardi soir en visioconférence pour aborder plusieurs points au lendemain du second tour des élections législatives, dans un contexte marqué par la suspension de la réforme de l'assurance chômage et une demande pressante pour une hausse du pouvoir d'achat et des salaires.