Léger sursis pour les usines Fibre Excellence, en attente d'une "solution pérenne"

Les usines de pâte à papier Fibre Excellence de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) et Tarascon (Bouches-du-Rhône) voient leur activité temporairement maintenue grâce à une ponction de 9 millions dans la trésorerie du groupe, mais une "solution pérenne" rapide reste à trouver, prévient le groupe.

Depuis plusieurs semaines, les quelque 670 salariés de l'entreprise, dont 275 à Saint-Gaudens et 270 à Tarascon, s'inquiètent de la potentielle fermeture de leurs sites à brève échéance, notamment en raison de lourdes pertes dans leur activité complémentaire de revente d'électricité.

Fin janvier, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Saint-Gaudens pour défendre l'usine locale et ce mercredi, une délégation de représentants des salariés des deux sites a été reçue par la mission interministérielle aux restructurations d’entreprises à Paris.

Dans un communiqué transmis mercredi à l'AFP, la direction du groupe a indiqué avoir, "dans l'attente d'arbitrages ministériels (...) décidé de mettre à disposition des entités du Groupe une enveloppe de 9 M€ afin d’assurer la continuité de l'activité de ses sites et de sécuriser le paiement de son réseau de fournisseurs".

"Fibre Excellence estime que tout doit être fait pour aboutir à une solution pérenne malgré, à ce stade, l'absence de garantie de l’État", insiste la direction.

Elle affirme qu'un "cadre stabilisé" doit être "confirmé d’ici mi-mars pour avancer sereinement sur la pérennité et le développement du Groupe en France".

"Tous les salariés sont dans le désarroi et l'incertitude", a pour sa part regretté Florian Berthon, élu FO au CSE qui faisait partie de la délégation parisienne.

L'enveloppe de 9 millions "permet de gagner un peu de temps", a estimé Carole Delga, présidente (PS) de la région Occitanie, en marge d'un point de presse.

Cette fenêtre doit permettre d'avoir "une renégociation sur le tarif de l'électricité", en vue d'une revalorisation de son prix d'achat par EDF, espère-t-elle.

M. Berthon déplore de son côté que la décision n'ait "toujours pas été prise" concernant cette hausse.