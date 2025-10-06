 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lecornu a remis sa démission à Emmanuel Macron
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 10:35

Déclaration du Premier ministre français sortant, Sébastien Lecornu, à Matignon, à Paris

Déclaration du Premier ministre français sortant, Sébastien Lecornu, à Matignon, à Paris

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté lundi sa démission à Emmanuel Macron qui l'a acceptée, a annoncé l'Elysée, au lendemain de la présentation d'une équipe "resserrée" de 18 membres, qui a été vivement critiquée tant par la droite que par la gauche.

La nomination du député Renaissance Roland Lescure au ministère de l'Economie et de l'ancien locataire de Bercy Bruno Le Maire aux Armées constituaient les principales nouveautés de cet éphémère gouvernement.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS

10h17 - "Comme beaucoup d’entre vous, je désespère de ce cirque où chacun joue son rôle, mais où personne ne prend ses responsabilités."

"À ceux qui pensent encore que l’on pourrait gouverner en faisant l’économie de la gauche, je dis : vous vous trompez. On ne peut pas avancer sans envoyer des signaux forts, sans tendre la main à ceux qui, malgré nos différences, partagent une même exigence : celle de servir la France et les Français.

"Il faut aussi inclure des partis ou des groupes qui sont une partie de la solution comme l’UDI ou LIOT (..). Un chemin qui passe par la volonté de construire des solutions plutôt que de brandir des totems.", écrit Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, reconduite dimanche à son poste avant l'annonce de la démission du gouvernement de Sébastien Lecornu.

10h10 - Le premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, s'exprimera à Matignon à 10h45, rapporte l'Agence France-Presse, citant son entourage.

10h10 - "Lecornu démissionne. Trois Premiers ministres défaits en moins d’un an. Le compte à rebours est lancé. Macron doit partir", renchérit Mathilde Panot, cheffe de file des députés LFI.

10h09 - "Après la démission de Sébastien Lecornu, nous demandons l’examen immédiat de la motion déposée par 104 députés pour la destitution d’Emmanuel Macron", écrit Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise (LFI), sur le réseau X.

10h00 - Le CAC 40 perd plus de 2% après la démission de Sébastien Lecornu.

09h45 - Interrogé sur BFMTV après l’annonce de la démission de Sébastien Lecornu, Jordan Bardella, président du RN, a déclaré : "Le premier ministre éphémère n’avait pas de marge de manoeuvre (...) C’est très certainement Emmanuel Macron qui avait composé ce gouvernement".

"Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l’Assemblée nationale", a-t-il ajouté.

09h41 - Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté lundi sa démission à Emmanuel Macron qui l'a acceptée, a annoncé l'Elysée.

(Réaction de Paris, rédigé par Kate Entringer)

Emmanuel Macron
Crise de gouvernement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

4 commentaires

  • 11:38

    Macron doit démissionner pour mise en danger de la France et de son peuple !!!! c’est un traître à la France

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sébastien Lecornu s'exprime à l'Hôtel Matignon après avoir démissionné de ses fonctions de Premier ministre , le 6 octobre 2025 à Paris ( POOL / Stephane Mahe )
    De la dissolution à la démission de Lecornu, des inédits à la chaîne
    information fournie par AFP 06.10.2025 11:47 

    De la dissolution surprise en juin 2024 à la démission lundi du Premier ministre Sébastien Lecornu, quelques heures après l'annonce d'une partie de son gouvernement, la France a enchaîné, ces 16 derniers mois, les moments politiques inédits. - Campagne électorale ... Lire la suite

  • Le Premier ministre démissionnairSébastien Lecornu à Matignon le 6 octobre 2025 ( POOL / Stephane Mahe )
    Le gouvernement Lecornu démissionne, la France s'enfonce dans la crise politique
    information fournie par AFP 06.10.2025 11:40 

    Déflagration politique: quelques heures à peine après avoir formé son gouvernement, Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, sous le feu des critiques et fragilisé de l'intérieur par la fronde des Républicains de Bruno Retailleau. Le locataire ... Lire la suite

  • Kepler Cheuvreux relève sa recommandation de "réduire" à "conserver" Air Liquide. (crédit : Air Liquide)
    Les changements de recommandations : Air Liquide, Pluxee, Getlink
    information fournie par Reuters 06.10.2025 11:36 

    * AIR LIQUIDE AIRP.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "conserver" contre "réduire". * PLUXEE PLX.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 17 euros contre 20,80 euros. * GETLINK GETP.PA - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". ... Lire la suite

  • Des personnes portent des sacs lors de leurs achats de Noël à Hambourg
    Zone euro: La croissance des ventes au détail ralentit en août
    information fournie par Reuters 06.10.2025 11:35 

    La croissance des ventes au détail dans la zone euro a ralenti d'un mois sur l'autre en août, en ligne avec les attentes, montrent les données publiées lundi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les ventes au détail dans les 20 pays partageant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank