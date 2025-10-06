Lecornu a remis sa démission à Emmanuel Macron

Déclaration du Premier ministre français sortant, Sébastien Lecornu, à Matignon, à Paris

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté lundi sa démission à Emmanuel Macron qui l'a acceptée, a annoncé l'Elysée, au lendemain de la présentation d'une équipe "resserrée" de 18 membres, qui a été vivement critiquée tant par la droite que par la gauche.

La nomination du député Renaissance Roland Lescure au ministère de l'Economie et de l'ancien locataire de Bercy Bruno Le Maire aux Armées constituaient les principales nouveautés de cet éphémère gouvernement.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS

10h17 - "Comme beaucoup d’entre vous, je désespère de ce cirque où chacun joue son rôle, mais où personne ne prend ses responsabilités."

"À ceux qui pensent encore que l’on pourrait gouverner en faisant l’économie de la gauche, je dis : vous vous trompez. On ne peut pas avancer sans envoyer des signaux forts, sans tendre la main à ceux qui, malgré nos différences, partagent une même exigence : celle de servir la France et les Français.

"Il faut aussi inclure des partis ou des groupes qui sont une partie de la solution comme l’UDI ou LIOT (..). Un chemin qui passe par la volonté de construire des solutions plutôt que de brandir des totems.", écrit Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, reconduite dimanche à son poste avant l'annonce de la démission du gouvernement de Sébastien Lecornu.

10h10 - Le premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, s'exprimera à Matignon à 10h45, rapporte l'Agence France-Presse, citant son entourage.

10h10 - "Lecornu démissionne. Trois Premiers ministres défaits en moins d’un an. Le compte à rebours est lancé. Macron doit partir", renchérit Mathilde Panot, cheffe de file des députés LFI.

10h09 - "Après la démission de Sébastien Lecornu, nous demandons l’examen immédiat de la motion déposée par 104 députés pour la destitution d’Emmanuel Macron", écrit Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise (LFI), sur le réseau X.

10h00 - Le CAC 40 perd plus de 2% après la démission de Sébastien Lecornu.

09h45 - Interrogé sur BFMTV après l’annonce de la démission de Sébastien Lecornu, Jordan Bardella, président du RN, a déclaré : "Le premier ministre éphémère n’avait pas de marge de manoeuvre (...) C’est très certainement Emmanuel Macron qui avait composé ce gouvernement".

"Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l’Assemblée nationale", a-t-il ajouté.

09h41 - Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté lundi sa démission à Emmanuel Macron qui l'a acceptée, a annoncé l'Elysée.

(Réaction de Paris, rédigé par Kate Entringer)