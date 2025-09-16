Le vrai bilan de Mbappé face à l’OM

En pleine forme à la pointe du Real Madrid, Kylian Mbappé va affronter l’OM pour la 17e fois et avec un troisième maillot différent dans sa carrière. Retour sur les moments marquants du Kyks face aux Phocéens.

Le jour où il affronte Marseille pour la première fois

Aux prémices d’un tourbillon. Janvier 2017. Apparu à de maigres reprises en 2015-2016 pour ses débuts pros avec l’AS Monaco, le jeune Kylian voit son temps de jeu augmenter de plus en plus en 2016-2017 avec Leonardo Jardim. Mais sans non plus être un indiscutable derrière la paire Falcao-Germain (trois buts, quatre matchs à plus de 75 minutes joués sur la phase aller). Les fêtes de Noël passées, même constat. Lors d’un déplacement au Vélodrome, il entre à la place de Bernardo Silva à la toute fin du temps réglementaire alors que les Monégasques étrillent les Marseillais d’André Villas-Boas (4-1). Le natif de Paris n’a pas le temps de s’illustrer. Le calme avant la tempête : moins d’un mois plus tard, le numéro 29 de l’époque est titulaire à l’Etihad Stadium face à Manchester City en Ligue des champions. La suite, on la connaît. Kyky est d’ailleurs titulaire de nouveau au Vélodrome en mars, cette fois en Coupe de France, pour un huitième de finale complètement fou : victoire 4-3 de Monaco après prolongation, un but et une passe pour Mbappé qui dispute les 120 minutes.

Pour eux, c’est le match de l’année. Il n’avait pas la même importance pour nous.…

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com