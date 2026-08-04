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Le voyage complètement raté d’Iberia 1999 vers Belfast
information fournie par So Foot 04/08/2026 à 16:30
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Le voyage complètement raté d’Iberia 1999 vers Belfast

Le voyage complètement raté d’Iberia 1999 vers Belfast

Quand l’avion censé transporter ton équipe compte quinze places, soit le nombre d’ultras de Monaco, tu peux commencer à te poser des questions. Attendu ce mardi soir à Inver Park pour affronter Larne au troisième tour préliminaire de Ligue Europa, le club géorgien Iberia 1999 a vécu un véritable cauchemar pour rejoindre l’Irlande du Nord. D’abord présenté comme un problème de visas, l e retard serait finalement lié à la société intermédiaire chargée d’affréter le vol, qui n’aurait pas rempli ses obligations. L’appareil prévu pour transporter toute la délégation n’a donc jamais décollé en direction de Belfast.

Quinze places pour commencer

Faute de vol collectif, une première partie de l’effectif géorgien a embarqué dans un avion de seulement quinze places. Le reste du groupe devait voyager séparément afin de rejoindre Belfast à quelques heures de la rencontre. Un report du match de 24 heures a même été évoqué, puisque le règlement de l’UEFA prévoit normalement qu’une équipe arrive dans le pays au moins un jour avant le coup d’envoi.…

MJ pour SOFOOT.com

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