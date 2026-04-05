Le visage de Goretzka imprimé sur un short
Le groupe vit bien. Leon Goretzka quittera le Bayern en fin de saison après huit années en Bavière. Le milieu de terrain allemand, vainqueur de tous les trophées à sa portée, laissera un vide dans le vestiaire . Ses coéquipiers lui font déjà comprendre, même si les adieux ne se feront que dans quelques semaines. Samedi, au terme de la victoire du Bayern contre Fribourg, Serge Gnabry a ainsi récupéré un short bien particulier auprès d’un spectateur.
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