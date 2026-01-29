Le Vietnam et l'UE s’engagent dans un partenariat stratégique

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (à droite) et le président du Conseil européen Antonio Costa (à gauche) à Hanoï, le 29 janvier 2026. ( POOL / LUONG THAI LINH )

En visite à Hanoï ce jeudi, le président du Conseil européen a tenu à renforcer la coopération économique dans les domaines du commerce, de la technologie, de l’énergie et de la sécurité avec son homologue vietnamien.

Le Vietnam et l’UE doivent "se tenir côte à côte en tant que partenaires fiables et prévisibles" à un moment où "l’ordre international fondé sur des règles est menacé", a déclaré le président du Conseil européen, Antonio Costa, en visite à Hanoï. Le resserrement des liens montre "la profondeur et l'ampleur" de la coopération entre l'Union européenne et le Vietnam, a-t-il ajouté.

Le président du Vietnam, Luong Cuong, s’exprimant également lors du même point de presse, a qualifié ce rapprochement de "nouveau jalon" reflétant une "confiance sincère et mutuelle".

Les deux pays sont convenus ce jeudi d’ approfondir leur coopération dans les domaines du commerce, de la technologie, de l’énergie et de la sécurité, selon un communiqué conjoint . Ils se sont également engagés à travailler ensemble sur la sécurité des chaînes d'approvisionnement, les minéraux critiques, les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle .

"La science, la technologie et l’innovation" doivent devenir les "piliers des liens bilatéraux", a déclaré Luong Cuong, ajoutant que le Vietnam recherchait également une coopération en matière de sécurité et de défense, notamment en mer et dans le cyberespace.

L’accord de partenariat intervient moins d’une semaine après que le Parti communiste vietnamien a confirmé la reconduction du secrétaire général To Lam au poste de principal dirigeant du pays, soutenant sa vision d’un vaste changement axé sur la croissance.

Le Vietnam et l’UE ont signé un accord de libre-échange en 2019, et les échanges commerciaux bilatéraux ont depuis augmenté d’environ 40%. Mais l’excédent commercial croissant de Hanoï avec le bloc a irrité les dirigeants européens, qui ont appelé à la suppression des barrières non tarifaires sur les produits de l’UE, tels que les automobiles.

Hanoï choisit l’UE pour diversifier ses exportations

Le Vietnam a enregistré une croissance économique de 8% l’an dernier malgré de nouveaux droits de douane de 20% imposés par son principal marché d’exportation, les États-Unis.

Confronté à l'incertitude commerciale mondiale, le pays d'Asie du Sud-est est à la recherche de nouveaux débouchés au-delà de ses principaux partenaires commerciaux, les États-Unis et la Chine.

Lors du congrès biannuel du Parti Communiste la semaine dernière, le parti a élevé les affaires étrangères au rang de fonction nationale "essentielle", aux côtés de la défense nationale et de la sécurité intérieure.

Le renforcement des liens avec l’UE s’inscrit dans les efforts de Hanoï "pour diversifier son marché à l'exportation au-delà des États-Unis" , a déclaré Khang Vu, spécialiste du Vietnam et chercheur invité à l'université de Boston. "Le Vietnam veut maint enir un environnement international ouvert au commerce, et l’UE peut y contribuer", a-t-il expliqué.

Hanoï entretient des partenariats stratégiques avec la Chine, la Russie et les États-Unis.

Depuis 2022, le Vietnam a conclu des partenariats similaires avec près d’une dizaine de pays, cherchant à tirer parti de leurs marchés, de leur expertise et de leurs technologies alors qu'il aspire à jouer un rôle international croissant.Le pays pratique depuis longtemps ce que ses dirigeants appellent la "diplomatie du bambou", qui consiste à entretenir de bonnes relations avec les grandes puissances mondiales.