Les supporters de Liverpool remontés face à la hausse du prix de l'abonnement

Les supporters de Liverpool remontés face à la hausse du prix de l'abonnement

Enough . Après l’annonce de l’augmentation du prix des abonnements et des billets de 53 livres, soit un peu plus de 60 euros, pour les trois prochaines saisons par le club de Liverpool, la riposte des supporters s’est organisée en tribunes .

Spontaneous applause when the ‘No To Ticket Price Increases’ flag was displayed in front of the Kop #YNWA pic.twitter.com/dCHl60KZ0Y…

LB pour SOFOOT.com