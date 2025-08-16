Le vestiaire marseillais déjà chaud après la défaite à Rennes

Mollo mollo, on n’est qu’en août.

Qui des politiciens de droite et des suiveurs de l’OM utilisent le plus souvent le mot « crise » ? Après la première défaite de la saison marseillaise, hier soir à Rennes (0-1), le vestiaire marseillais s’est expliqué. Ici Provence, avance que des « tensions » ont éclaté à la fin du match, que les hommes de Roberto De Zerbi ont disputé une heure à 11 contre 10. Les voix se sont élevées. Roberto De Zerbi aurait affirmé ceci, sans poésie : « Les autres, ils nous battent sur le terrain et nous, on rentre, on se tape ici. Vous savez ce que cela veut dire ? Que l’on a des petites couilles. Alors qu’à Marseille, on doit en avoir des grosses . » Avant de conclure : « c’est la dernière fois que ça arrive. » Il reste 33 matchs de Ligue 1, attention.…

UL pour SOFOOT.com