Le véritable objectif de Domenech lors de son passage dans le documentaire Netflix

Le véritable objectif de Domenech lors de son passage dans le documentaire Netflix

Seize ans après, c’est toujours le bazar. Invité de l’After Foot , le coproducteur du documentaire Le Bus, les Bleus en grève , Stephen Kamga explique le véritable objectif du passage de Raymond Domenech dans la production réalisée par Netflix. « Quand j’ai échangé avec Raymond avant son passage, c’était l’une des choses qu’il voulait : il venait réhabiliter Nicolas (Anelka) » , révèle-t-il sur RMC.

Mettre en avant l’injustice subie par Anelka

Pour Stephen Kamga, l’ancien attaquant des Bleus a subi une injustice qu’il paye encore aujourd’hui : « On a mené plus de 116 heures d’interview, avec plus de 30 protagonistes. Tous les gens, tous les footeux, que ce soit en off ou pas en off, ils sont catégoriques : c’est une injustice ce que Nicolas Anelka a subi. Même Raymond nous le dit. » …

EM pour SOFOOT.com