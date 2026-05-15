Le véritable objectif de Domenech lors de son passage dans le documentaire Netflix
Seize ans après, c’est toujours le bazar. Invité de l’After Foot , le coproducteur du documentaire Le Bus, les Bleus en grève , Stephen Kamga explique le véritable objectif du passage de Raymond Domenech dans la production réalisée par Netflix. « Quand j’ai échangé avec Raymond avant son passage, c’était l’une des choses qu’il voulait : il venait réhabiliter Nicolas (Anelka) » , révèle-t-il sur RMC.
Mettre en avant l’injustice subie par Anelka
Pour Stephen Kamga, l’ancien attaquant des Bleus a subi une injustice qu’il paye encore aujourd’hui : « On a mené plus de 116 heures d’interview, avec plus de 30 protagonistes. Tous les gens, tous les footeux, que ce soit en off ou pas en off, ils sont catégoriques : c’est une injustice ce que Nicolas Anelka a subi. Même Raymond nous le dit. » …
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer