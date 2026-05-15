Le message fair-play de Tolisso après sa non-convocation chez les Bleus

1641. C’est le nombre de jours depuis qu’un joueur de l’Olympique lyonnais n’a pas joué en équipe de France, le dernier étant Léo Dubois face à la Finlande le 16 novembre 2021. Une éternité.

Aux portes des Bleus depuis son retour à l’OL en 2022, Corentin Tolisso enchaîne les performances en Ligue 1 avec onze buts et quatre passes décisives , ce qui lui a notamment valu une place dans le onze type des Trophées UNFP. Pas suffisant aux yeux de Didier Deschamps, qui a une nouvelle fois snobé le capitaine des Gones pour le Mondial.…

EM pour SOFOOT.com