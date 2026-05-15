Kylian Mbappé met la presse espagnole en émoi

Mbappé leur fait tourner la tête . Entre ses explications sur son escapade italienne, sa pique à son coach et la réponse de ce dernier, il est peu dire que l’après match face à Oviedo a été animé à Madrid pour Kylian Mbappé . Presque de quoi faire oublier que Didier Deschamps l’a appelé pour le Mondial.

La presse madrilène en feu

Alors ce matin, la presse espagnole est en pétard sur l’attaquant français. Pour AS , c’est simple, « Mbappé va à la guerre » comme on peut lire en ouverture du site, quand la Une du journal se veut cinglante , avec une photo du Kyks et d’Arbeloa côte à côté hier soir, accompagnées d’un évocateur » La bronca final » qu’on pourrait traduire par « la dernière dispute ».…

JF pour SOFOOT.com