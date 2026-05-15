Concours : un maillot extérieur de l’équipe de France à gagner

Concours : un maillot extérieur de l’équipe de France à gagner

Fais une petite place dans ton armoire… En collaboration avec notre partenaire Tibix, qui fabrique notamment des protège-tibias personnalisés, nous faisons gagner une paire de protège-tibias et un exemplaire du nouveau maillot de l’équipe de France extérieur, le vert.

Pour jouer, c’est simple, ça se passe sur Instagram : il faut suivre deux comptes, liker et répondre à une question en commentaires. Ça prend 20 secondes.…

Dégaine (by So Foot) pour SOFOOT.com