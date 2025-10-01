Le verdict est tombé pour Facundo Medina, blessé à la cheville

Un peu de stabilité en défense pour l’OM ? Toujours pas.

Seulement quatre fois titulaire depuis le début de saison, Facundo Medina va encore devoir ronger son frein. Sorti sur blessure mardi contre l’Ajax (4-0), le défenseur argentin « souffre d’une entorse de la cheville droite et sera éloigné des terrains près de deux mois » , a communiqué l’Olympique de Marseille ce mercredi. Sur le papier, cela correspond à (au moins) onze matchs, dont trois de Ligue des champions.…

JB pour SOFOOT.com