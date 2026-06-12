Le Venezuela accorde une licence à Shell pour l'exploitation de gaz

( AFP / NIKLAS HALLE'N )

Le Venezuela a accordé jeudi une licence à l'entreprise britannique Shell pour l'exploitation et l'exportation de gaz, rejoignant ainsi les multinationales qui accèdent à ce pays doté de gigantesques gisements.

La présidente par intérim Delcy Rodriguez, qui gouverne sous pression de Washington après la capture du président Nicolas Maduro par l'armée américaine en janvier, tente d'ouvrir le pays aux investisseurs étrangers. Elle a notamment promulgué une nouvelle loi sur les hydrocarbures qui réduit la participation de l'Etat dans les affaires pétrolières.

Avec cette licence, Shell pourra exploiter le champ de Loran (nord-est), qui contient sept gisements de gaz naturel, dont six sont transfrontaliers avec Trinité-et-Tobago, a indiqué la présidence vénézuélienne dans un communiqué.

Cette attribution "va permettre au Venezuela de franchir une étape très importante dans son développement gazier et également en tant qu'exportateur de gaz", a déclaré Delcy Rodriguez, précisant que ce gisement était à l'abandon depuis 23 ans.

Depuis l'adoption de la loi sur les hydrocarbures, les Etats-Unis ont assoupli leurs sanctions contre le Venezuela. Plusieurs entreprises énergétiques mondiales ont signé des accords avec Caracas comme le britannique BP, l'espagnol Repsol ou l'italien Eni, entre autres.

Le pays dispose des plus grandes réserves de pétrole de la planète.

Peter Costello, président de l'exploration et de la production chez Shell, a déclaré que "la signature de ces accords est une formidable réussite pour le Venezuela et Shell et souligne notre partenariat de longue date".

Des représentants de Shell ont visité plus tôt les installations du complexe opérationnel de Muscar, le centre de réception et de distribution de gaz associé à l'extraction pétrolière le plus important de l'Etat de Monagas, dans le nord-est du pays, selon les informations fournies par la société publique Petróleos de Venezuela.

Le Venezuela et Trinité-et-Tobago ont signé en 2023 un accord avec Shell pour la production et l'exportation de gaz provenant d'un autre gisement, celui de Dragón, présentant 120 milliards de mètres cubes de gaz et qui a fonctionné de manière intermittente en raison de l'embargo pétrolier imposé par les Etats-Unis au Venezuela en 2019.

Selon des experts du secteur, la non-exploitation de milliards de mètres cubes de gaz par le Venezuela entraîne d'importantes pertes économiques pour le pays.