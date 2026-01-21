Le Vélodrome, cet aquarium géant : « Difficile de ne pas sentir le cannabis »

Le Vélodrome, cet aquarium géant : « Difficile de ne pas sentir le cannabis »

Les soirs de Ligue des champions, le Vélodrome se pare toujours de ses plus beaux apparats : spectacle pyrotechnique, tifos gigantesques et des chants qui résonnent de la première à la 90e minute. En parallèle, les tribunes marseillaises sont aussi caractérisées par l’odeur du cannabis et la fumée des cigarettes qui s’en évaporent. Au point de gêner les joueurs ?

La venue en novembre de Newcastle, dernière affiche de Ligue des champions disputée au Vélodrome, a permis d’assister à une scène plutôt étrange. Les Anglais, survêts sur les épaules et casques sur les oreilles, se regardant interloqués au moment de la reconnaissance pelouse en se demandant si l’odeur qui planait dans l’air était bien celle de cannabis. Rien à avoir avec de possibles restes du magnifique tifo Bob Marley déployé trois semaines plus tôt contre l’Atalanta. Les Magpies n’ont pas été les seuls à s’interroger en mettant les pieds au stade. En 2015, déjà, soit dix ans plus tôt, Jérémie Bréchet, défenseur du Gazélec Ajaccio, s’était fendu d’un tweet humoristique à l’issue d’un déplacement à Marseille, expliquant le match moyen (1-1) par les odeurs de cannabis présentes dans l’air. Ces dernières font-elles vraiment partie de l’atmosphère du Vélodrome ?

Soyez indulgent avec les acteurs du match #OMGFCA vu L odeur de cannabis pendant le match ..on était tous défoncé !!#arbitre#joueurs…

Tous propos recueillis par LB.







*Les prénoms ont été modifiés.

Par Léna Bernard, à Marseille pour SOFOOT.com