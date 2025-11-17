Le vaudou pour expliquer la victoire de la RDC ?
Kongolese sous BBL.
La République démocratique du Congo s’est extirpée des barrages africains dimanche soir en sortant le Nigeria (1-1, puis victoire congolaise aux tirs au but). Les Léopards poursuivent ainsi leur chemin de vers une qualif’ mondiale qui leur échappe depuis… 1974, époque où le pays s’appelait encore Zaïre. …
