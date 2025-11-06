Brésil: la Banque centrale maintient son taux directeur à 15%

( AFP / CARL DE SOUZA )

La Banque centrale du Brésil a maintenu son taux directeur à 15 % mercredi, dans le cadre de ses efforts pour contenir l'inflation, qui demeure supérieure à l'objectif fixé.

La banque maintient son taux à ce niveau – l'un des plus élevés au monde – depuis juillet, après sept hausses consécutives.

Dans une note, le Comité de politique monétaire (COPOM) a indiqué que cette prudence était due à la forte incertitude engendrée par les droits de douane imposés par les États-Unis sur certains produits brésiliens.

L'inflation au Brésil a montré des signes de ralentissement ces derniers mois, même si elle a légèrement augmenté en septembre pour atteindre 5,17 % en glissement annuel, dépassant ainsi la limite supérieure de l'objectif officiel de 4,5 %.

Les prix alimentaires ont baissé pour le cinquième mois consécutif, mais d'autres secteurs, comme l'énergie, continuent de peser sur l'inflation.

Cette décision constitue un revers pour le gouvernement du président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, qui n'a cessé de réclamer une baisse des taux d'intérêt afin de stimuler la première économie d'Amérique latine.

Les institutions financières consultées par la banque centrale ont abaissé leurs prévisions d'inflation pour 2025 à 4,55 %, la plupart tablant sur un maintien du taux directeur à 15 % jusqu'à la fin de l'année ou début 2026.

L'économie brésilienne devrait croître de 2,4 % cette année, un chiffre supérieur aux attentes, mais en net recul par rapport à la croissance de 3,4 % enregistrée en 2024, selon les estimations publiées par le Fonds monétaire international en octobre.