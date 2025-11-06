La BCE satisfaite quant au niveau actuel de ses taux, selon De Guindos

Le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE) Luis de Guindos

La Banque centrale européenne (BCE) est satisfaite du niveau actuel des taux d'intérêt et considère que toute baisse de l'inflation en dessous de son objectif de 2% sera temporaire, a déclaré jeudi Luis de Guindos, vice-président de l'institution basée à Francfort.

L'inflation, qui s'est maintenue légèrement au-dessus de l'objectif pendant la majeure partie de cette année, devrait passer sous ce seuil l'année prochaine. Certains décideurs politiques craignent que cela ne modifie les anticipations inflationnistes, consolidant ainsi des niveaux extrêmement bas, comme cela avait été le cas au cours de la décennie précédant la pandémie de COVID-19.

"Si cela se produit (une inflation inférieure à l'objectif), ce sera temporaire", a déclaré Luis De Guindos lors d'un webinaire organisé par Natixis CIB. "Nous pouvons être à l'aise avec le niveau actuel des taux d'intérêt", a-t-il ajouté.

"Je pense que la convergence vers 2% sans dépasser ni rester en dessous est désormais le principal scénario de référence pour les projections", a-t-il ajouté.

Les investisseurs partagent globalement cet avis, mais intègrent néanmoins une faible probabilité d'un assouplissement supplémentaire de la politique monétaire afin d'éviter que l'inflation ne s'éloigne trop de son objectif. Si la probabilité d'une baisse des taux en décembre est considérée quasi nulle, les investisseurs estiment à 40% la probabilité d'une baisse d'ici mi-2026.

Luis de Guindos a également ajouté que les récentes données concernant l'inflation étaient positives et que le ralentissement de la croissance des prix des services, une composante obstinément élevée du panier de prix, renforçait également la confiance de la BCE dans ses projections.

Un autre élément rassurant quant à l'évolution de l'inflation réside dans les solides indicateurs de croissance enregistrés ces dernières semaines et que montrent que la zone euro continue de croître à un rythme d'environ 1% ou un peu plus, globalement conforme à son potentiel.

Le vice-président de la BCE a ajouté que les décideurs sont désormais "légèrement" plus optimistes quant à la croissance et estiment que le bloc est en bonne voie pour atteindre les prévisions de Francfort.

(Rédigé par Balazs Koranyi ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)