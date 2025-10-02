Le troll complètement raté du Barça avant sa défaite contre le PSG
C’était quitte ou double.
Ce mercredi soir, à l’orée de l’imposante victoire parisienne sur le FC Barcelone en deuxième journée de phase de ligue de C1 (1-2), les 2 700 supporters parisiens présents dans le parcage visiteur du stade de Montjuïc ont eu droit à une mauvaise surprise. À dix minutes du coup d’envoi, la sono du stade olympique de Barcelone a eu la bonne idée de joueur le titre suivant : Jump, de Van Halen… musique d’entrée des joueurs de l’OM !…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer