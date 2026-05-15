Le trafic aérien à Helsinki brièvement suspendu en raison de drones

Un avion de Finnair sur le tarmac de l'aéroport d'Helsinki-Vantaa à Vantaa

Les ‌autorités finlandaises ont déclaré vendredi matin ​que l'alerte concernant la présidence suspecte de drones dans la région de ​Helsinki était levée, tandis que le trafic ​aérien à l'aéroport ⁠de la capitale finlandaise a ‌repris après avoir été suspendu pendant trois heures.

"Le danger est ​écarté. Les ‌gens peuvent aller en toute ⁠sécurité au travail et à l'école", a écrit la ministre de ⁠l'Intérieur, Mari ‌Rantanen, sur le réseau social ⁠X.

Un peu plus tôt, ‌le Premier ministre Petteri Orpo ⁠avait déclaré que les autorités ⁠prenaient des ‌mesures et avait invité la population ​à se ‌tenir informée. "Les forces de défense ont renforcé leurs capacités ​de surveillance et de réponse", a-t-il dit sur le ⁠réseau social X.

D'après la télévision publique, des avions de chasse ont été déployés pour répondre à la situation.

(Terje Solsvik à Oslo; version française ​Jean Terzian)