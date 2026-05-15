Mexique: nouveau directeur pour Pemex, plombé par sa dette et des scandales

( AFP / ALFREDO ESTRELLA )

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a nommé jeudi l'ancien directeur financier de Petróleos Mexicanos (Pemex) au poste de directeur général de la compagnie nationale, qui fait face à un scandale environnemental et une dégradation de sa note de crédit.

Juan Carlos Carpio "travaille déjà à Pemex depuis un an et demi, il connaît les projets", a expliqué la présidente de gauche dans une vidéo publiée sur le réseau social X, où elle apparaît aux côtés de deux collaborateurs.

Il remplace à la direction du groupe pétrolier Victor Rodriguez Padilla, qui a effectué la majeure partie de sa carrière dans le milieu académique et s'était engagé à rester 18 mois à ce poste qu'il occupait depuis octobre 2024, selon Mme Sheinbaum.

La compagnie pétrolière traverse une crise profonde depuis deux décennies.

Sa dette a doublé tandis que sa production a chuté de plus de 50%, en raison du vieillissement de ses gisements et d'un manque d'investissements.

Mercredi, l'agence de notation Standard & Poor’s a abaissé de "stable" à "négative" la perspective de crédit de Pemex, ainsi que celle de la Commission fédérale d'électricité (CFE), également publique.

Pemex, qui tente de se redresser grâce à un soutien financier massif du gouvernement, a clôturé l'année 2025 sur une perte d'environ 2,5 milliards de dollars.

En mars, l'entreprise a annoncé qu'au moins cinq personnes étaient mortes dans l'incendie d'une de ses raffineries dans l'Etat de Tabasco (sud-est). Un ouvrier est décédé cette semaine dans les mêmes conditions sur un site de l'Etat d'Oaxaca (sud).

En avril, Pemex a reconnu sa responsabilité dans un vaste déversement de pétrole qui avait souillé des plages du golfe du Mexique le mois précédent.

La raison de cet incident avait dans un premier temps été attribuée par le gouvernement mexicain au dégazage illégal d'un navire ou à des émanations naturelles d'hydrocarbures.