11/12/2024

Le tout premier éliminé de cette Ligue des champions new look est identifié

Ce qui risque d’occasionner de sacrés courants d’air.

La claque de mardi soir était celle de trop : avec six défaites en six matchs cette saison, le RB Leipzig est d’ores et déjà éliminé de la Ligue des champions 2024-2025 . À nouveau battus par les Anglais d’Aston Villa dans leur antre de la Red Bull Arena (2-3), les Allemands sont passés totalement à côté de leur campagne européenne , eux qui avaient pourtant posé de gros problèmes au Real Madrid, futur vainqueur, l’année dernière en huitièmes de finale de la compétition.…

FG pour SOFOOT.com