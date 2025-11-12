Le torchon brûle encore entre l’Espagne et le Barça au sujet de Lamine Yamal

Le sélectionneur espagnol est une nouvelle fois revenu sur l’affaire Lamine Yamal, cette blessure aussi médicale que diplomatique entre la Roja et le Barça. Visiblement encore blessé, le sélectionneur espagnol ne digère pas du tout l’imbroglio entre les médecins des deux institutions.

Pour rappel, la Fédération espagnole avait crié à la trahison ce lundi , en apprenant à 13h47 pétantes que Yamal venait de subir une intervention par radiofréquence pour soulager une douleur pubienne persistante. Le tout sans prévenir personne. Les médecins de la sélection, pris de court, n’ont reçu le rapport détaillé de l’opération qu’à 22h40, avec la recommandation de le laisser au repos pendant 7 à 10 jours, selon les médias espagnols. Autrement dit : Yamal est arrivé au rassemblement le matin… Et reparti le soir.…

MH pour SOFOOT.com