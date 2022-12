Le topinambour, ce mal-aimé excellent pour la santé

Chaque vendredi, retrouvez sur Le Point.fr la chronique nutrition du Pr Boris Hansel, endocrinologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris. Il est également animateur de la chaîne santé PuMS sur YouTube.

L'artichaut d'hiver, vous connaissez ? C'est le nom plus évocateur d'un légume qui a la réputation d'être merveilleux pour notre santé : le topinambour. On va voir ensemble qu'il vaut vraiment le coup pour notre santé. Ce qui est tout de suite frappant dans sa composition, c'est sa forte teneur en glucides : près de 20 grammes pour 100 grammes. C'est comme la pomme de terre. Et donc au moins deux fois plus que la plupart des légumes, tels les haricots verts, les brocolis ou les salsifis.

Mais les glucides du topinambour n'ont pas grand-chose à voir avec ceux de la pomme de terre. Dans la patate, on trouve essentiellement de l'amidon, qui peut être digéré dans le tube digestif et absorbé sous la forme de glucose dans le sang. Voilà pourquoi elle fait monter la glycémie. Le topinambour, lui, contient essentiellement des fructanes, notamment de l'inuline, des glucides qui ne sont pas absorbés. Ce sont en fait des fibres. Elles sont utilisées comme nourriture par les bactéries de l'intestin.

Faut-il vraiment boire du lait pour protéger ses os ? Pour le dire autrement, ce sont des probiotiques. En clair, les glucides contenus dans le topinambour pourraient être excellents pour notre santé. D'autant

... Source LePoint.fr