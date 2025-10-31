 Aller au contenu principal
Le top du Diop
information fournie par So Foot 31/10/2025 à 20:33

En marquant à chaque fois lors des cinq dernières journées de Ligue 1, Sofiane Diop a dépoussiéré une vieille statistique dans les livres d’histoire de l’OGC Nice. Il reste maintenant au joueur de 25 ans à réaliser une saison pleine et d’en finir avec les montagnes russes.

Dans ses habituelles montagnes russes, Sofiane Diop se trouve actuellement dans les hauteurs. L’attaquant niçois, auteur d’un début de saison remarqué, a inscrit son nom dans l’histoire du club azuréen en marquant lors des cinq dernières journées de Ligue 1. Une série qui sent bon les années 1970, celles de Nenad Bjekovic, le Serbe étant le dernier à avoir réussi une telle prouesse à Nice, et des chemises ouvertes sur la Promenade. Derrière les chiffres se cache un joueur de contrastes, fait d’élans et de rechutes, d’ombres longues et d’éclats aveuglants. Le rollercoaster Diop, version 2025, a repris de la vitesse.

Sofiane do Brazil

Tout a vraiment recommencé un après-midi de septembre, face au Paris FC. Avant la pause, Diop est parfaitement lancé par une passe un peu hasardeuse de Mohamed-Ali Cho, au point que le défenseur parisien Otavio fasse le geste « tranquille, on laisse passer pour le gardien », et hop, l’air de rien, le ballon finit dans les filets. Premier but, première délivrance. Comme une déflagration sous les projecteurs de l’Allianz Riviera. Depuis, le compteur tourne : Monaco, Lyon, Rennes, Lille. Cinq matchs, six buts, avec un doublé contre le voisin monégasque. L’Aiglon plane à nouveau, mais toujours avec cette crainte que le vent tourne.…

Par Sacha François pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
