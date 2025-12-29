Le top de l'année de Luca Toni joue à l'AC Milan

Un Luca en aime un autre.

Alors que la saison 2025 touche à sa fin, c’est l’heure des tops et des flops pour tout le monde. Et pour l’ancien attaquant du Bayern Munich, Luca Toni, l e Croate de 40 ans trône tout en haut de la liste. « (Luka) Modrić est le meilleur recrutement de 2025 pour la qualité qu’il a apportée. On a vu que les grands champions comme lui, même à 38 ou 39 ans, peuvent encore jouer en Italie avec une cigarette à la bouche. Il aurait pu partir aux Émirats arabes unis pour gagner une fortune, mais il a préféré relever le défi. Il en a été de même pour De Bruyne, même si les conséquences ont été très différentes » , a-t-il déclaré dans le podcast Cose Scomode d’Aura Sport. …

SF pour SOFOOT.com