 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le top de l'année de Luca Toni joue à l'AC Milan
information fournie par So Foot 29/12/2025 à 10:07

Le top de l'année de Luca Toni joue à l'AC Milan

Le top de l'année de Luca Toni joue à l'AC Milan

Un Luca en aime un autre.

Alors que la saison 2025 touche à sa fin, c’est l’heure des tops et des flops pour tout le monde. Et pour l’ancien attaquant du Bayern Munich, Luca Toni, l e Croate de 40 ans trône tout en haut de la liste. « (Luka) Modrić est le meilleur recrutement de 2025 pour la qualité qu’il a apportée. On a vu que les grands champions comme lui, même à 38 ou 39 ans, peuvent encore jouer en Italie avec une cigarette à la bouche. Il aurait pu partir aux Émirats arabes unis pour gagner une fortune, mais il a préféré relever le défi. Il en a été de même pour De Bruyne, même si les conséquences ont été très différentes » , a-t-il déclaré dans le podcast Cose Scomode d’Aura Sport.

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pierre Lees-Melou agace même sa femme quand il est sur le terrain
    Pierre Lees-Melou agace même sa femme quand il est sur le terrain
    information fournie par So Foot 29.12.2025 11:35 

    Le pas bon, la brute et le truand. Pierre Lees-Melou, Maxime Lopez et Ilan Kebbal ont parlé d’un truc que tous les joueurs connaissent sur le média Carré : l’image qu’on renvoie le week-end. « Les plus casse-couilles sur le terrain sont souvent les plus gentils ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé reste le roi des médias en France en 2025
    Kylian Mbappé reste le roi des médias en France en 2025
    information fournie par So Foot 29.12.2025 11:34 

    Une année de plus au boulot. Fin d’année oblige, c’est le temps des bilans, et la plateforme de veille des médias Tagaday a sorti sa 13 e édition du classement des 1 000 personnalités les plus médiatisées en France. … SF pour SOFOOT.com

  • Un sélectionneur dézingue l'organisation de la CAN au Maroc
    Un sélectionneur dézingue l'organisation de la CAN au Maroc
    information fournie par So Foot 29.12.2025 10:51 

    En voilà un qui ne Broos pas dans le sens du poil. À la veille du troisième match de poule de l’Afrique du Sud face au Zimbabwe, le sélectionneur des Bafana Bafana a tenu à donner son avis sur l’organisation de cette CAN 2025 au Maroc. Et il n’est pas franchement ... Lire la suite

  • Trois adversaires potentiels pour l'Algérie en huitièmes de la CAN
    Trois adversaires potentiels pour l'Algérie en huitièmes de la CAN
    information fournie par So Foot 29.12.2025 10:46 

    La mort ou tchitchi. Qualifiés pour les huitièmes en terminant premiers de leur groupe, les Fennecs savent déjà qu’ils pourraient se manger un gros dès la sortie des poules. Une situation presque inhabituelle après deux CAN consécutives conclues par une élimination ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank