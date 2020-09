Le Time rend hommage à Anne Hidalgo. La maire de Paris figure dans l'édition 2020, révélée mardi 22 septembre, du prestigieux classement des 100 personnalités les plus influentes du monde établi chaque année par le célèbre magazine américain. L'édile socialiste s'impose ainsi comme la seule Française de la liste, et se retrouve, dans la catégorie « leaders », aux côtés de plusieurs dirigeants du monde : le président américain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden, la chancelière allemande Angela Merkel, le président brésilien Jair Bolsonaro, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou encore le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La place de choix qui est accordée à Anne Hidalgo s'accompagne par ailleurs d'un texte signé par Al Gore, ancien vice-président des États-Unis. Ce dernier rend hommage à l'engagement de la maire de Paris dans la lutte contre le réchauffement climatique. « Alors même qu'elle est confrontée à la pandémie, la maire Hidalgo a fait de Paris un exemple éclatant de la manière dont les villes peuvent mener la transition vers des sociétés plus propres, plus saines et plus prospères », écrit l'ancien dirigeant américain.

Lire aussi Paris : la gestion de la Ville épinglée par plusieurs rapports

« Elle transforme le paysage de la ville pour le rendre plus accueillant pour les piétons et les cyclistes en

... Lire la suite sur LePoint.fr