Le tifo effrayant des supporters parisiens face à Liverpool

« L’incroyable tifo » , bientôt au cinéma… On le sait depuis un moment déjà : les supporters du Paris Saint-Germain kiffent piocher dans la pop-culture pour faire le show en tribunes . Pour la réception de Liverpool ce mercredi en quarts de finale aller de Ligue des champions ce mardi, les ultras se sont cette fois inspirés de Marvel . Avant le coup d’envoi, un superbe tifo a ainsi été déployé en tribunes, mettant en scène Hulk – pas l’ailier brésilien hein, on préfère préciser pour ceux qui ne sont pas très comics – en train de déchirer avec violence le logo de Liverpool. Avec un message tout aussi effrayant : « Ce soir, réveillez le Hulk qui est en vous ». Les Reds peuvent trembler !

🚨 El tifo de los aficionados del PSG es un 10/10 😮‍💨#UCL pic.twitter.com/TN7b4J7woS…

FL pour SOFOOT.com