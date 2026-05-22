Le témoignage de Mbappé au cœur des débats sur le sort judiciaire de Hakimi, renvoyé pour viol
Alors qu’Achraf Hakimi a comparu devant la cour d’appel de Versailles, ce vendredi matin, où il a contesté son renvoi devant une cour criminelle pour accusation de viol, le témoignage de Kylian Mbappé cristallise les débats . Lors d’une audition, le capitaine des Bleus avait alors expliqué que le joueur du PSG lui avait confié que des « caresses mutuelles sur des parties intimes » avaient été réalisées entre la jeune femme et lui.
Un nouveau témoignage de Mbappé
L’avocat de la partie civile, Maître Rachel Flore-Pardo, estime que le témoignage de Mbappé appuie celui de sa cliente, tout comme le juge d’instruction qui voit les propos du capitaine des Bleus comme un élément à charge , retenu à l’encontre de Hakimi, selon L’Équipe .…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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