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Le témoignage de Mbappé au cœur des débats sur le sort judiciaire de Hakimi, renvoyé pour viol
information fournie par So Foot 22/05/2026 à 15:34

Le témoignage de Mbappé au cœur des débats sur le sort judiciaire de Hakimi, renvoyé pour viol

Le témoignage de Mbappé au cœur des débats sur le sort judiciaire de Hakimi, renvoyé pour viol

Alors qu’Achraf Hakimi a comparu devant la cour d’appel de Versailles, ce vendredi matin, où il a contesté son renvoi devant une cour criminelle pour accusation de viol, le témoignage de Kylian Mbappé cristallise les débats . Lors d’une audition, le capitaine des Bleus avait alors expliqué que le joueur du PSG lui avait confié que des « caresses mutuelles sur des parties intimes » avaient été réalisées entre la jeune femme et lui.

Un nouveau témoignage de Mbappé

L’avocat de la partie civile, Maître Rachel Flore-Pardo, estime que le témoignage de Mbappé appuie celui de sa cliente, tout comme le juge d’instruction qui voit les propos du capitaine des Bleus comme un élément à charge , retenu à l’encontre de Hakimi, selon L’Équipe .…

EM pour SOFOOT.com

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