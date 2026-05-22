Des jeunes espoirs anglais invités à participer à la prépa pour le Mondial
Même Harry Maguire ne l’avait pas vu venir. Après sa liste surprise pour la Coupe du monde révélée ce vendredi, Thomas Tuchel a fait sensation en annonçant la présence de trois jeunes espoirs du football anglais pour le voyage outre-Atlantique. Rio Ngumoha (17 ans, Liverpool), Joshua King (19 ans, Fulham) et Alex Scott (22 ans, Bournemouth) prendront part à la préparation de la sélection anglaise en Floride.
Thomas Tuchel has confirmed that Rio Ngumoha, Josh King and Alex Scott will join the #ThreeLions for our preparation camp in Florida.…
OC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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