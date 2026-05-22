La stat inquiétante des trois gardiens de l'Écosse convoqués pour le Mondial

La stat inquiétante des trois gardiens de l'Écosse convoqués pour le Mondial

De l’ombre en club à la lumière en sélection. Steve Clarke , le sélectionneur de l’équipe nationale d’Écosse, a annoncé, mardi dernier, la liste des 26 joueurs qu’il a retenus pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). Craig Gordon (Heart of Midlothian), Angus Gunn (Nottingham Forest) et Liam Kelly (Rangers) sont les trois gardiens de but convoqués par le technicien écossais.

Un temps de jeu cumulé très inquiétant

Les portiers de la Tartan Army ont une particularité commune bien étrange : ils sont tous remplaçants dans leurs clubs . À eux trois, ils cumulent seulement 540 minutes de jeu (dont 270 en championnat) cette saison, soit l’équivalent de six matchs entiers .…

CT pour SOFOOT.com