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Le tacle de Tony Chapron à l'arbitre de Paraguay-France
information fournie par So Foot•05/07/2026 à 15:57
Le tacle de Tony Chapron à l'arbitre de Paraguay-France
C’est donc ça dire les termes ? Interrogé par Canal + à propos de la prestation livrée au sifflet par Ilgiz Tantashev lors de Paraguay-France (0-1),
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.
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Sérial buteur. Depuis sa première Coupe du monde en 2018, Kylian Mbappé a inscrit onze buts lors des matchs éliminatoires . Une performance qui le place devant le Brésil (10), l’Angleterre (10) ou encore le Portugal (9). Embed t.co… LB pour SOFOOT.com
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