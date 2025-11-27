Le tacle de Mohammed Salisu à ses attaquants après le nul de Monaco à Paphos

L’hôpital, la charité, etc.

Buteur contre son camp malheureux dans les derniers instants de la partie, Mohammed Salisu avait des coupables tout trouvés pour la contre-performance de Monaco sur la pelouse de Paphos , mercredi soir. « Nous défendons bien. Nous avons juste besoin de joueurs avec une bonne mentalité , a balancé le défenseur en zone mixte. Des joueurs qui ne lâchent rien pendant 90 minutes. Parce que si vous observez en défense, tout va bien. Nous courons et nous nous couvrons les uns les autres. Mais en attaque ça ne se passe pas comme ça, c’est plus difficile. Je pense qu’il nous faut donc une meilleure mentalité en attaque pour conclure les occasions et revenir défendre. Je pense que c’est ce dont nous avons besoin. » …

