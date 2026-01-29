Le tableau final de la Ligue des champions, un gros pour le PSG et Monaco en cas de huitièmes

Le tableau final de la Ligue des champions, un gros pour le PSG et Monaco en cas de huitièmes

Le tableau dans lequel l’OM aurait aimé figurer. La phase de groupes de la Ligue des champions, c’est terminé, et on peut déjà y voir un peu plus clair sur la suite de la compétition cette saison.

Il reste deux représentants français, le PSG et Monaco, qui ont une chance sur deux de se croiser en barrages (sinon, ce sera Qarabağ pour Paris et Newcastle pour l’ASM).…

CG pour SOFOOT.com