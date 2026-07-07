Le tableau des quarts de finale se précise

On entre dans le vif du sujet. Après la large victoire de la Belgique contre les États-Unis (1-4), on connaît trois des quatre quarts de finale de cette Coupe du monde 2026 . Les Diables rouges , qui se hissent pour la première fois depuis 2018 à ce stade de la compétition, devront se défaire vendredi de l’Espagne , vainqueure sur le fil du Portugal (1-0) pour figurer dans le dernier carré.

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TM pour SOFOOT.com