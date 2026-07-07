La Belgique effrite les États-Unis et se hisse en quarts de finale

La Belgique effrite les États-Unis et se hisse en quarts de finale

Portée par Charles De Ketelaere des grands soirs, la Belgique, impressionnante de maturité, a logiquement surclassé les États-Unis, qui n'ont jamais été en mesure d'exister dans une rencontre débridée. Pour la première fois depuis 2018, les Diables rouges retrouvent les quarts de finale de la Coupe du monde. Et Donald Trump n'a rien pu y faire.

États-Unis 1-4 Belgique

Buts : Tillman (31 e ) pour les États-Unis // De Ketelaere (8 e , 33 e ), Vanaken (57 e ) et Lukaku (94 e ) pour la Belgique

Donald Trump, bien aidé par son compère Gianni Infantino, a tout fait pour que les États-Unis se hissent pour la deuxième fois de leur histoire en quarts de finale de la Coupe du monde, en annulant la suspension de Folarin Balogun, mais il en fallait bien plus pour sortir la Belgique, métamorphosée (1-4). Même sans Kevin De Bruyne, resté chaudement assis sur le banc, De Ketelaere et sa bande n’ont jamais douté face à une team USA bien pâle. Parfois, le football est juste.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com