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La mairie de Paris réfléchit à des fan zones
information fournie par So Foot 07/07/2026 à 04:29

La mairie de Paris réfléchit à des fan zones

La mairie de Paris réfléchit à des fan zones

Parce qu’il n’est jamais trop tard. La ville de Paris pourrait finalement mettre en place des fan zones pour les prochains matchs de l’équipe de France , dont celui des quarts de finale face au Maroc. Au micro de RTL-Public Sénat, Emmanuel Grégoire , le maire de la capitale française, a assuré qu’il travaillait avec ses équipes sur cette éventualité.

« Pour l’équipe de France et à partir des quarts de finale, nous travaillons avec la préfecture de police sur un dispositif augmenté d’accueil du public » , a-t-il affirmé. Un temps réticent à cette idée, notamment à cause de l’horaire de certaines rencontres, Grégoire a poursuivi en déclarant que cela ne devrait plus poser de problème, étant donné que le quart de finale face aux Lions de l’Atlas aura lieu à 22 h tandis que les potentielles demi-finale et finale se joueront à 21 h.

TM pour SOFOOT.com

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