Le Portugal perd aussi son sélectionneur

Quel tremblement de terre (non). Suite à l’élimination du Portugal contre l’Espagne en huitièmes de finale (0-1), Roberto Martínez a annoncé en conférence de presse qu’il quittait son poste de sélectionneur .

Le Catalan a expliqué ce choix en évoquant la « fin de cycle » avant de poursuivre : « Sans gagner la Coupe du monde, il n’y a aucun intérêt à continuer […] Ce fut une période incroyable. Une fierté que je ne peux pas décrire. La force, l’énergie que nous avons reçues de tout le peuple portugais ont été incroyables. » …

TM pour SOFOOT.com