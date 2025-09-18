Le syndicat des joueurs à la rescousse de Sterling et Disasi
Il est l’heure de les libérer.
D’après les informations de la BBC, la Professional Footballers’ Association (PFA) aurait épinglé Chelsea pour le traitement infligé à Raheem Sterling et Axel Disasi . Les deux joueurs, qui n’ont pas trouvé de point de chute lors de ce mercato estival, sont pour le moment exclus du groupe et s’entraînent à part depuis plusieurs semaines.…
TM pour SOFOOT.com
