Le swing totalement raté de Gareth Bale

Le bicycle kick est mieux réalisé que le swing . Quand on mélange football et golf, généralement, un homme vient en tête : Gareth Bale. La légende galloise aux 40 buts en 111 sélections a, depuis janvier 2023, troqué le ballon rond pour le club de golf . À en croire une vidéo qui fait le tour des réseaux, le latéral gauche qui a été reconverti en ailier est meilleur avec ses pieds.

La balle atterrit sur un restaurant

Du 1 er au 4 octobre se déroule en Écosse le Alfred Dunhill Links Championship . Lors de la première journée de compétition, Bale, âgé de 37 ans aujourd’hui, a envoyé son drive du 17 e trou… bien loin du trou. Sa balle a atterri sur la toiture extérieure du restaurant The Jigger , avant de retomber devant les clients, étonnés.…

AC pour SOFOOT.com