Le supporter de Liverpool qui a insulté Diego Simeone est un récidiviste

He’ll walk alone.

Battu au bout du temps additionnel par le Liverpool d’Arne Slot ce mercredi soir à Anfield, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid Diego Simeone a été expulsé à la suite du but décisif de Virgil Van Djik (90 e +2 ) . La cause : les insultes permanentes, doublées de l’équivalent du doigt d’honneur britannique, d’un supporter des Reds. Au lendemain de cet incident, ce fan de Liverpool a été identifié. Il s’appelle Jonny Poulter et n’en est pas à son premier galop d’essai.…

MBC pour SOFOOT.com